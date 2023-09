Tottenham: Sogar besser ohne Harry Kane?

Vor dem Derby spielen sich die Spurs zurück ins Konzert der Großen. Ohne Klubikone, aber mit neuem Erfolgstrainer. Nur: In Tottenham kehrt sich Anfangseuphorie besonders schnell ins Gegenteil um.

Der Reportervergleich mit den ach so tollen Flitterwochen leuchtete Ange Postecoglou nicht so recht ein. Also antwortete der neue Tottenham-Trainer: „Ich weiß nicht, wie Ihre Flitterwochen waren, aber in meinen habe ich nicht kurz vor Transferschluss den größten Spieler in der Geschichte dieses Fußballvereins verloren.“