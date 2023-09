Team Welt gewinnt den Laver Cup vorzeitig mit 13:2

Team Europa - im Bild der Norweger Casper Ruud - hatte gegen Team Welt in Vancouver keine Chance.

Die von US-Tennislegende John McEnroes zusammengestellte Welt-Auswahl siegte zum zweiten Mal in Folge gegen das Team Europa.

Schon nach dem ersten Match am Schlusstag ist die Entscheidung bei der sechsten Auflage im Tennis-Laver-Cup gefallen: Das Team Welt von Kapitän John McEnroe, das nach dem zweiten Tag schon mit 10:2 geführt hatte, machte gleich im Eröffnungsdoppel in Vancouver den Sack zu. Ben Shelton/Frances Tiafoe (USA) besiegten Hubert Hurkacz/Andrej Rublew (POL/RUS) vom Team Europa mit 7:6(4),7:6(5) und stellten damit die uneinholbare 13:2-Führung her.

Am dritten Tag werden pro Sieg ja drei Punkte vergeben. Jenes Team, das zuerst 13 Zähler erreicht, gewinnt. Daher mussten die drei Sonntag-Einzel nicht mehr gespielt werden. Den einzigen Matchsieg für das von Björn Borg gecoachte Team Europa hat der Norweger Casper Ruud mit einem 7:6(6),6:2 über den US-Amerikaner Tommy Paul gefeiert.

Das Team Welt hat somit den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Insgesamt steht es nach sechs Auflagen nun 4:2 für Europa. (APA)