Mit Patschen die Umwelt retten

Was kann Design beitragen, damit wir die Natur nicht nur ausbeuten, sondern ihr wieder etwas zurückgeben? Raschpatschen sind Schuhe, die letztlich zu Erde werden – davon sollte sich die Industrie etwas abschauen.

Ich werde dem überwältigenden Angebot der Vienna Design Week 2023 (VDW) durch die Auswahl meines Lieblingsobjektes in keiner Weise gerecht. Das Festival bietet nicht nur eine Plattform für Designschaffende, -universitäten und Firmen, sondern hat auch zahlreiche Formate und Kooperationen entwickelt: So arbeiten Wiener Handwerksbetriebe mit Designern zusammen, werden Social-Design-Strategien in der Stadt erprobt, finden Interventionen an Straßenecken statt, wird eine Ausstellung zu österreichischem Produktdesign kuratiert, probieren Designschaffende mit Unternehmen, die Design noch nicht auf der Agenda haben, ein Pilotprojekt aus und erforschen das Thema lokale Essensproduktion in Wien. Eine kuratierte Gruppenausstellung zeigt Kleinserien. Die Festivalzentrale, die das ehemalige „Magdas Hotel“ der Caritas zwischennutzt, befindet sich nahe dem Prater, wo auch die meisten der angeführten Projekte zu sehen sind.