Franzobel über Grönland: Walhaut mit Speck und frischer Leber

Vorlesen Hauptbild • Es schmeckt wie Beef Jerky mit Fleischmus und wird zu Robbenfett verspeist, das auf der Zunge zerläuft wie warme Butter. • Franzobel

Wer in Grönland überleben will, muss mit dem auskommen, was das Meer hergibt: Narwalen, Robben oder Walrössern. Es ist kein Land für Vegetarier – vor allen Häusern stehen Holzgestelle, auf denen sockengroße Fleischfetzen trocknen.

Siebenundsiebzigster Breitengrad, Qaanaaq, die nördlichste Stadt der Welt, vielleicht die einzige, in der noch kein Regionalkrimi spielt. 300 Einwohner, ein einziges Hotel mit fünf Zimmern, kein Gastronomiebetrieb, eine Ärztin, Plumpsklos, kaum Straßen, so gut wie keine Autos. Keine Kreuzfahrtkolosse, dafür kommt zweimal im Jahr das Versorgungsschiff aus Dänemark, um die Supermarktregale aufzufüllen. Flugzeuge, Propellermaschinen der Air Greenland, gehen nur alle drei, vier Tage. Es gibt belebtere Orte als diese Siedlung aus bunten Holzhäusern.