Betonkanu, OP-Saal oder NASA-Feeling?

#fhcampuswien Studieren an Österreichs größter Fachhochschule mit dem vielfältigsten Angebot

Info & Beratung Digitale Infowoche:

27. 11. – 01. 12. 2023

Open House: 15.03.2024

Online-Bewerbung www.fh-campuswien.ac.at/bewerben

Online-Studienberatung:

WhatsApp oder SMS: +43 676 34 82 531

Studieren mit Behinderung:

barrierefrei@fh-campuswien.ac.at Studieren an Österreichs größter Fachhochschule mit dem vielfältigsten AngebotDigitale Infowoche:27. 11. – 01. 12. 2023Open House: 15.03.2024Online-Studienberatung:WhatsApp oder SMS: +43 676 34 82 531Studieren mit Behinderung:

Interdisziplinär. Mit über 60 Studienangeboten hat Österreichs größte FH einiges zu bieten. In einem echten OP mit Intensivstation studieren und forschen? Das geht in drei Departments: Angewandte Pflegewissenschaft, Gesundheitswissenschaften und Technik. Wir arbeiten gern interdisziplinär, verbinden Technik und Gesundheit und entwickeln Projekte wie den drucksensiblen Stift SensoGrip für Kinder oder die App ELSA für ADHS-Betroffene. Mit unserem selbst gebauten Bergeroboter treten wir bei Wettbewerben an und unsere ebenfalls selbst konstruierte Rakete hat ihren Testflug schon erfolgreich absolviert. Wir beschäftigen uns mit nachhaltiger Verpackung und brauen Bier im Scientific Brewhouse – wissenschaftlich und so gut, dass unsere Studierenden Staatsmeister*innen werden. Schwimmt Beton? Den Beweis dafür treten Studierende mit ihrem selbst gebauten Betonkanu im Wettbewerb an.

Die FH Campus Wien wird zur Science City

Ausbau. Die FH Campus Wien erweitert den Hauptstandort in Wien Favoriten zu einer Science City. Das erste neue Gebäude wurde im Herbst 2022 von den Studiengängen der Fachbereiche Molecular Biotechnology, Bioengineering und Verpackungs- und Ressourcenmanagement und vom Department Angewandte Pflegewissenschaft bezogen. Aktuell entsteht ein 42.000 Quadratmeter großes Gebäude für die Gesundheits- und Krankenpflege und einen Teil der Gesundheitswissenschaften. Geplant ist zusätzlich ein Studierendenwohnheim.



www.fh-campuswien.ac.at/sciencecity