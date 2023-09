Ofner folgt Thiem und Rodionov ins Astana-Achtelfinale

Sebastian Ofner ist am Freitag wie Dominic Thiem und Jurij Rodionov tags zuvor in das Achtelfinale des ATP-Turniers in Astana eingezogen.

Nach Dominic Thiem und Jurij Rodionov ist beim ATP-Tennisturnier in Astana auch Sebastian Ofner ins Achtelfinale eingezogen. Der 27-jährige Steirer besiegte am Freitag den Ungarn Marton Fucsovics nach verlorenem ersten Satz mit 2:6,6:2,6:3. Als Weltranglisten-57. war Fucsovics zuletzt um einen Platz besser als Ofner klassiert. Österreichs Nummer eins trifft bei dem 250er-Hartplatzbewerb nun auf den als Nummer 3 gesetzten Alexander Bublik.

Der Kasache hatte vor einem Monat nach seiner Niederlage gegen Thiem bei den US Open mit einer despektierlichen Aussage für Schlagzeilen gesorgt. „Es kotzt mich an, allen diesen Invaliden zu ihrer Karriere zurückzuverhelfen“, sagte Bublik während des Matches zu sich selbst, aber hörbar für die TV-Mikrofone. Im Duell mit Fucsovics war Ofner der konsequentere Spieler. Der Steirer nutzte sämtliche drei Breakbälle und wehrte im Gegenzug vier von sechs ab.