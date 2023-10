Studieren an Wiens führender Wirtschafts-FH

#fhbfiwien 7 gute Gründe für die FH des BFI Wien: berufsermöglichend, praxisorientiert, innovativ, zukunftsorientiert, international, familiär, Standort mitten in Wien



Info & Beratung Infopoint:

Tel.: +43 (1) 720 12 86,

www.fh-vie.ac.at



Ask a buddy Unsere Ambassador Buddies stehen mitten im Studienleben und können dir alle deine Fragen rund um die FH beantworten. Du erreichst sie über WhatsApp oder Signal unter Tel.: +43 660 739 58 00 7 gute Gründe für die FH des BFI Wien: berufsermöglichend, praxisorientiert, innovativ, zukunftsorientiert, international, familiär, Standort mitten in WienInfopoint: info@fh-vie.ac.at Tel.: +43 (1) 720 12 86,Unsere Ambassador Buddies stehen mitten im Studienleben und können dir alle deine Fragen rund um die FH beantworten. Du erreichst sie über WhatsApp oder Signal unter Tel.: +43 660 739 58 00

Deine Zukunft. Dein Studium. Die FH des BFI Wien bildet die Fach- und Führungskräfte von morgen aus. Derzeit besuchen rund 2500 Studierende die FH, rund zwei Drittel davon berufsbegleitend. Durch die enge Zusammenarbeit mit Lektor:innen aus der Wirtschaft sowie Unternehmenspartnern vermittelt unser praxisnahes Studienangebot gezielt die Kompetenzen, die am sich stetig weiterentwickelnden Arbeitsmarkt gefragt sind und vielfältige Karrieremöglichkeiten eröffnen.

Zukunftsperspektiven schaffen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von innovativen Lehrveranstaltungskonzepten ist an der FH des BFI Wien gelebte Praxis. Genauso adaptieren wir unsere Studiengänge regelmäßig und orientieren uns dabei an relevanten Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. So ermöglichen wir unseren Student:innen ein Studium am Puls der Zeit, das sie bestmöglich darauf vorbereitet, in Unternehmen und Gesellschaft verantwortungsvoll und zukunftsorientiert zu handeln.

International und familiär. Die FH des BFI Wien arbeitet mit über 80 Partnerhochschulen in Europa, Asien, Australien und Nord- sowie Südamerika zusammen. Aus diesem internationalen Netzwerk resultieren zahlreiche Möglichkeiten, Auslands- sowie interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig studiert man in kleinen Gruppen mit engagierten Lehrenden in einer familiären Atmosphäre. Die FH befindet sich in der lebenswertesten Stadt der Welt: Der grüne Prater lädt zu entspannten Lern- und Mittagspausen ein und das charismatische Stuwerviertel überzeugt durch seine Nähe zu vielen sportlichen und kulturellen Highlights.