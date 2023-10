FH Gesundheitsberufe OÖ

Die FH speziell für Gesundheitsberufe!

Optimaler Mix. Durch die enge Anbindung aller Studienprogramme an die trägereigenen Kliniken und den optimalen Mix aus Theorie, Praxis und Forschung gewährleisten wir ein fachlich und wissenschaftlich fundiertes Gesundheitsstudium mit hoher Praxisorientierung. Ein internationales Netzwerk sowie die enge Zusammenarbeit von Forschung und Lehre sind wichtige strategische Ziele an unserer FH. Der Fokus unserer F&E-Projekte liegt dabei im Bereich Gesundheitsförderung, Prävention und assistierende Technologien.

Fit in Studium und Job. In den Vollzeit-Bachelorstudiengängen sowie den berufsbegleitenden Master- und Lehrgangsprogrammen werden Studierende auf die Anforderungen im Gesundheitsbereich vorbereitet. Sie erwerben neben fachlich-methodischen auch sozial-kommunikative und wissenschaftliche Kompetenzen. Deren Vertiefung und Erweiterung wird durch Studium und Praxis im Ausland sowie Berufspraktika ermöglicht.

Regionales Studium mit Vorteilen. Die Studiendauer ist durch fixe Semester kalkulierbar. Damit können Absolvent*innen nach dem Studium direkt in den Beruf einsteigen. Die Standorte in Oberösterreich ermöglichen ein hochqualitatives Studium. Die kulturellen und landschaftlichen Möglichkeiten bieten Raum für individuelle Freizeitgestaltung. Durch die international anerkannten Abschlüsse, Bachelor, Master bzw. akademische*r Expert*in, und die Berufsbefähigung haben Absolvent*innen sehr gute Chancen in medizinisch-technischen Berufen, im Hebammenberuf, in Gesundheits- und Krankenpflege, im Krankenhausmanagement, in Hochschuldidaktik sowie im Bereich angewandter Medizintechnik/Medizinprodukte.