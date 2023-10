Care with Purpose

Gesundheit. Marion Iguma studiert „Gesundheits- und Krankenpflege“ an der FH JOANNEUM Graz und plant nach dem Bachelor einen Master in Pflegewissenschaften zu absolvieren. Ihr Ziel: „Ich will eine bestens ausgebildete diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sein, die qualitativ hochwertige und angemessene Pflege leistet.“ Das Bachelorstudium legt Marion allen ans Herz, „die gerne Abwechslung mögen und ein großes Interesse am Wohlergehen ihrer Mitmenschen haben.“ Sie betont auch die sicheren Zukunftsaussichten in diesem Berufsfeld. Neben dem hohen Praxisbezug, der vielfältigen Community sowie den modernen Labor- und Simulationsräumen schätzt Marion die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts: „Ich habe im fünften Semester zwei Auslandspraktika in Hamburg absolviert und kann diese Erfahrungen nur wärmstens empfehlen. Mein bisheriges Highlight war die International Week in Belgien.“

Invent with Purpose

Mobilität. Tobias Reicht entwickelte bereits in seiner Kindheit eine Leidenschaft für Technik und wollte schon immer einen Blick hinter die Kulissen der Luftfahrt werfen. Deshalb entschied er sich für den Bachelorstudiengang „Luftfahrt/Aviation“ an der FH JOANNEUM Graz. „Für mich ist der Praxisbezug im Studium besonders wichtig. Zudem haben wir viele motivierte und ambitionierte Vortragende, die uns großartige Einblicke geben. Auch die Zukunftsaussichten und Karrieremöglichkeiten spielen eine entscheidende Rolle für mich. Ich will die Luftfahrt zu einer nachhaltigeren Branche machen und innovative Lösungen zur Serienreife bringen.“