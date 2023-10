Persönliche Betreuung & Internationalität als Erfolgsfaktoren

Die FH Kärnten bietet in Spittal an der Drau, Villach, Feldkirchen und Klagenfurt am Wörthersee eine zukunftsorientierte, internationale Ausbildung.Laufende individuelle StudienberatungVirtual FH Day: 13.10.2023;Mastersession (online): 20.11.2023, ab 16.00 Uhr;Campus Day: 02.02.2024, 10.00 – 15.00 UhrInfocenter:Tel. +43/5/90500-7700

Vielseitiger Austausch. Dank ihrer überschaubaren Größe bietet die FH Kärnten ihren rund 3100 Studierenden viele Vorteile: modern ausgestattete Campusse und Labore, die individuell auf die Bedürfnisse der Studiengänge abgestimmt sind. Hier ist Raum für einen direkten Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden. Haupt- und nebenberufliche Lehrende sowie Gastvortragende aus Industrie und Wirtschaft sorgen für eine interdisziplinäre, international ausgerichtete Hochschulausbildung. Viele Studierende nutzen die Chance, Erfahrungen an einer der 160 Partnerhochschulen zu sammeln. Sechs Semester lang ermöglichen Arbeit in kleinen Gruppen und modernes Equipment die ideale Kombination von akademischer Ausbildung und Berufspraxis. Nach dem Bachelor steht eine Vielzahl exklusiver Masterprogramme – auch in Englisch – zur Wahl. Ein verpflichtendes Berufspraktikum bietet eine Ergänzung. Viele Programme werden berufsbegleitend bzw. in berufsfreundlicher Variante abgehalten.

Für beste Work-Life-Balance. In einer idyllischen Landschaft zwischen Bergen und Seen, direkt am Schnittpunkt dreier Kulturen bildet die FH Kärnten ein beliebtes Ziel für internationale Studierende, gleichfalls schätzen auch die einheimischen Studierenden die hohe Lebens- und Freizeitqualität und die vielfältigen Sportmöglichkeiten. Günstige Lebenshaltungskosten und eine „sichere“ Umgebung sind weitere Vorteile. Mit vielzähligen Study-&-Work-Programmen wird Kärnten dem Ruf als Industrieland gerecht, wo bereits im Studium Berufserfahrungen gesammelt werden können.

Studienangebot

Bauingenieurwesen & Architektur

Architektur (Bachelor, VZ)

Bauingenieurwesen (Bachelor, VZ)

Nachhaltiges Immobilienmanagement (Bachelor, BB)

Architektur (Master, VZ)

Bauingenieurwesen (Master, VZ)

Sustainable Real Estate Management (Master, BB)

Engineering & IT

Informationstechnologien (Bachelor, VZ, BB):

- Geoinformation & Umwelt

- Medizintechnik

- Multimediatechnik

- Netzwerk- und Kommunikationstechnik

Informationstechnologien – Joint Degree mit FH Technikum Wien

Maschinenbau (Bachelor, VZ, BB)

Systems Engineering (Bachelor, VZ, BB)

Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor, VZ, BB)

Applied Data Science (Master, BE)

Communication Engineering (Master, VZ, BB)

Electrical Energy & Mobility Systems (Master, BE)

Health Care IT (Master, BE)

Industrial Engineering & Management (Master, BB)

Industrial Power Electronics (Master, BB)

Integrated Systems & Circuits Design (Master, BE)

Systems Design (Master, VZ, BB)

Gesundheit & Soziales

Biomedizinische Analytik (Bachelor, VZ)

Disability & Diversity Studies (Bachelor, BB)

Ergotherapie (Bachelor, VZ)

Gesundheits- und Krankenpflege (Bachelor, VZ)

Gesundheits- und Pflegemanagement (Bachelor, VZ, BB)

Hebammen (Bachelor, VZ)

Logopädie (Bachelor, VZ)

Physiotherapie (Bachelor, VZ)

Radiologietechnologie (Bachelor, VZ)

Soziale Arbeit (Bachelor, VZ, BB)

Disability, Diversity & Digitalisierung (Master, BB)

Gesundheitsmanagement (Master, BB)

Soziale Arbeit (Master, VZ, BB)

Wirtschaft & Management

Wirtschaft (Bachelor):

- Business Management (VZ, BB)

- Digital Business Management (VZ, BB)

- Digital Marketing* (VZ)

- Digital Tax & Accounting (VZ)

- Hotel Management (VZ)

- Intercultural Management (VZ)

- Public Management (VZ, BB)

- Wirtschaftspsychologie* (VZ, BB)

Business Development & Management (Master, BE)

Digital Transformation Management (Master, BE)

International Business Management (Master, BE)

Public Management (Master, BE)