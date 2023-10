IMC FH Krems

IMC. It’s all in me.

International: Weltweit studieren. Das IMC Krems hat neben 162 Partneruniversitäten weltweit ein Dual Degree Agreement mit der renommierten Kedge Business School in Bordeaux. Studierende der Bachelorstudiengänge International Wine Business, Business Administration, International Business Management sowie Tourism and Leisure Management können Teile ihres Studiums am Campus in Bordeaux absolvieren. Nach erfolgreichem Abschluss des Dual Degrees erhalten die Studierenden sowohl den Bachelor des IMC Krems als auch das KBA Degree der Kedge Business School.

Innovativ: Forschung auf höchstem Niveau. Das Institute Krems Bioanalytics des IMC Krems freut sich über eine Errungenschaft, die Forschungsprojekte auf ein neues Level hebt: ein hochmodernes Massenspektrometer, das vor allem für die quantitative und qualitative Charakterisierung von Immunreaktionen gegen Biotherapeutika und Impfstoffe eingesetzt wird.

IMC: Nachhaltige Hochschule. Nachhaltigkeit ist zum omni-präsenten Thema geworden. Das IMC Krems orientiert sich an den 17 definierten nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) und hat ein Paket an Maßnahmen auf ökologischer, ökonomischer und sozialer Ebene auf seine Agenda gesetzt. Ein Leuchtturmprojekt des Nachhaltigkeitsgedankens in der Lehre stellt der Masterstudiengang „Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement“ dar. Studierende werden befähigt, Unternehmen und Organisationen in ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu unterstützen. Darüber hinaus wurde die Nachhaltigkeit in mehreren Studiengängen im Department Business verankert.