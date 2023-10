Studieren an der FH Salzburg

Talente entfalten. Die FH Salzburg versteht sich als Ort, an dem Berufung zum Beruf wird; an dem Visionen Realität werden und wo exzellente Ausbildung auf außergewöhnliche Lebensqualität trifft. Warum an der FH Salzburg studieren? Die FH Salzburg bietet 18 Bachelor- und 14 Masterstudiengänge sowie zahlreiche Weiterbildungsangebote. Das Angebot in den Departments Angewandte Sozialwissenschaften, Business and Tourism, Creative Technologies, Gesundheitswissenschaften, Green Engineering and Circular Design und Information Technologies and Digitalisation ist vielfältig. Die Themen reichen von IT, Technik, smartem Bauen, Holztechnologie, Wirtschaft, Tourismus, Medien und Design über soziale Arbeit bis zu Gesundheit. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Schlagwort, sondern im Curriculum vieler Studiengänge verankert. Ob Vollzeit oder berufsbegleitend – hier kannst du deine Talente entfalten. Du willst ein Auslandssemester oder -praktikum absolvieren und die Welt kennenlernen? Rund 170 Partnerhochschulen weltweit stehen zur Auswahl.

Beste Bedingungen

Campusleben, Sport und Natur. Du wirst dich an der FH Salzburg wohlfühlen. Woher wir das wissen? Ganz einfach, weil die Atmosphäre stimmt. Das liegt daran, dass du in kleinen Gruppen studierst, einen sicheren Platz im Hörsaal und im Labor hast, die technische Aus­stattung erstklassig ist, deine Professor*innen Zeit für dich haben und du über zahlreiche Möglichkeiten verfügst, Salzburgs Kultur-, Freizeit- und Sportangebote ausreichend zu genießen. Das FH-Sportprogramm bietet viele Möglichkeiten wie Yoga, Skitouren, Fußball oder Bouldern.