Zukunft gestalten mit dem neuen Elektronik-Studium

#changeourtomorrow Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung.

www.technikum-wien.at

Info & Beratung 24. 11. 2023, 22. 03. 2024;

Studienberatung: telefonisch +43 1 333 40 77-3333,



WhatsApp +43 664 889 630 52 Online-Bewerbung www.technikum-wien.at/bewerbung

Infos zur Aufnahme:

www.technikum-wien.at/aufnahme Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung.24. 11. 2023, 22. 03. 2024;Studienberatung: telefonisch +43 1 333 40 77-3333, studienberatung@technikum-wien.at oderWhatsApp +43 664 889 630 52Infos zur Aufnahme:

Alt, ganz neu. Die FH Technikum Wien steht bereits seit 1994 für Elektronik. Inzwischen ist Elektronik im täglichen Leben allgegenwärtig, sei es etwa in Smartphones, Fernsehern, Computern, Elektroautos oder Windkraftanlagen. Deshalb sieht der „älteste“ Studiengang am Technikum alles andere als alt aus. Kaum ein Bereich entspricht so sehr dem Technikum-Claim „Change our tomorrow“.

Für das Studienjahr 2023/24 erhielt das Gründungsstudium sein bislang größtes Update. Im neuen Format erlernen alle Studierenden vier Semester lang die Grundlagen zur Entwicklung elektronischer Systeme, ergänzt um Kenntnisse der hardwarenahen Informatik, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Persönlichkeitsbildung.

Danach fokussieren vier Studienzweige auf vier Zukunftsbereiche der Elektronik und sind genau auf die vier Master-Studienangebote der Fakultät abgestimmt:

• Embedded & Cyber-Physical Systems

• IoT & Smart Infrastructure

• Power Electronics & Nachhaltige Energietechnik

• Wirtschaft & Entrepreneurship

Das Studium kann wahlweise in Tages- oder Abendform absolviert werden, was Vollzeitstudierende und Berufstätige gleichermaßen abholen soll. Die Studierenden erhalten das Know-how, um Zukunft mitzugestalten. Egal ob im Startup- oder Konzernumfeld, hier warten schon heute die Jobs von Morgen. Absolvent*innen können Hardware und Software und kombinieren diese Fachkompetenz mit wichtigen Skills aus Wirtschaft und Persönlichkeit.