FHV – Vorarlberg University of Applied Sciences

Studieren mit großartigen Aussichten

fhvorarlberg Alle Infos über 25 Studienprogramme in Wirtschaft, Technik, Gestaltung und Soziales & Gesundheit findest du auf der neuen Webseite

Info & Beratung Infoabend 1: 9. November 2023

Infoabend @home: 23. & 24. Jänner 2024

Infoabend 3: 24. April 2024 –

aktuelle Termine stets auf

Online-Bewerbung

Beste Lehre. Die FHV bietet Bachelor- und Masterstudiengänge in Wirtschaft, Technik, Gestaltung sowie Soziales & Gesundheit. Neu und einzigartig ist das verlängert berufsbegleitende Studium Gesundheits- und Krankenpflege. Kleine Studierendengruppen und eine enge Zusammenarbeit mit Dozent:innen zeichnen die Lehre aus. Alle Studiengänge sind praxisorientiert und auf die Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft abgestimmt. Dank Teamwork und guter Netzwerke haben rund neun von zehn Absolvent:innen bereits bei Studienabschluss einen Job bzw. eine Zusage. Als Europäische Universität RUN-EU und mit über 100 Partnerhochschulen bietet die FHV ein breites Angebot für Auslandsaufenthalte und Double Degree Programme.

Sei ein Teil von Wissenschaft & Forschung. Die FHV zählt zu den forschungsstärksten Fachhochschulen in Österreich. Die Forschungszentren, Forschungsgruppen und Tochterunternehmen agieren als Wissenszentrum: Dank der internationalen Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen verfügt die FHV über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und bringt diese in der Region zur Anwendung. Forschung und Lehre sind eng verknüpft und profitieren voneinander. Studierende können früh in Forschungsprojekten mitarbeiten und den Weg in die Wissenschaft bis hin zu einem Doktorat einschlagen.

Moderner Campus. Die Hochschule ist in eines der spannendsten Stadtquartiere Vorarlbergs eingebettet: ein Impulszentrum für Wirtschaft, Wissenschaft und Kreativszene. Bis 2025 werden die Gebäude erweitert und umfassend modernisiert. Hörsäle und Labors, Multimedia-Räume und multifunktionale Seminarräume sind auf dem neuesten Stand der Technik. Das Beste daran: Alle Räumlichkeiten, auch die technischen Labors, stehen Studierenden 24/7 offen.