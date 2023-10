FH Wiener Neustadt

Facettenreiche Hochschulausbildung

Erfolgsrezept: Vielfalt! Als eine der Topbildungseinrichtungen steht die Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN) für praxisnahe Ausbildung, internationale Vernetzungen und innovative Forschungsarbeit. Sie ist ein Ort der Inspiration, der Kooperation und der Herausforderungen. Aktuell bietet die FHWN an ihren fünf Standorten in Wiener Neustadt, Wieselburg, Tulln, Salzburg und Wien 44 Studiengänge8 an. Dieses umfangreiche Studienangebot bietet für jeden Geschmack die passende Hochschulausbildung sowie beste Zukunftsperspektiven in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Gesundheit, Sport und Sicherheit. Derzeit bringen Studierende aus über 80 Nationen Schwung in das Campusleben. Die Hochschulausbildung entspricht internationalen Standards und ermöglicht neben Austauschprogrammen auch Berufspraktika im Ausland. Dabei verfügt die FHWN über ein Netzwerk von rund 100 Partnerhochschulen weltweit. Der Mix aus moderner Infrastruktur, persönlicher Betreuung und inspirierender Lernumgebung ebnet den Weg für eine aufstrebende Karriere.

Gefragte Persönlichkeiten

Gesucht? Gefunden! Wer ist am Arbeitsmarkt begehrt? Ganz klar: Absolvent*innen der Fachhochschule Wiener Neustadt! Das praxisorientierte Ausbildungskonzept, das sich aus der Kombination von wissenschaftlichem Know-how und zahlreichen Projekten und Praktika zusammensetzt, eröffnet Studierenden beste Jobaussichten. Durch angewandte Forschung sind sie bereits während des Studiums in ständigem Austausch mit namhaften Unternehmen und forschen dabei mit modernstem Equipment. Die Jobmesse oder das StartUp-Center sind weitere Karrierebooster.