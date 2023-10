Studieren an einer European University.

Zukunftsstark. Mit über 3700 Studierenden in 28 Studiengängen und zahlreichen Lehrgängen ist die FH St. Pölten eine der wichtigsten Hochschulen in der Region. Der moderne Campus der FH St. Pölten bietet den Studierenden neben einer idealen Lern- und Arbeitsatmosphäre, top ausgestattete Labore, die rund um die Uhr zugänglich sind: vom TV-Studio über das Industrie-4.0-Labor bis hin zum Digital Health Lab, einer großen Bibliothek und viel Raum zum Gestalten der eigenen Zukunft.

Besonderen Wert legen wir auf praxisnahes Lehren und Lernen: Bereits während der Ausbildung sammeln unsere Studierenden Praxiserfahrung – sei es durch gemeinsame Projekte mit Kooperationspartner*innen oder im Rahmen eines Berufspraktikums. Zudem leiten wir die E³UDRES² European University Allianz, die unseren Studierenden besonders einfach Zugang zu Auslandsaufenthalten in Partnerländern ermöglicht.

Erfolgreich. Durch unser zukunftsweisendes Ausbildungsangebot finden unsere Absolvent*innen hervorragende Karrierechancen vor und sind am Arbeitsmarkt sehr gefragt. Die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie ist uns wichtig. Zahlreiche Bachelor- und Masterstudiengänge sowie ein Großteil der Hochschullehrgänge werden berufsbegleitend angeboten. Dual organisierte Studienangebote verzahnen theoretische Wissensvermittlung und praktische Ausbildung im Unternehmen. Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte: www.fhstp.ac.at

Studienangebot

Bachelorstudiengänge

Bahntechnologie und Mobilität (VZ/BB)

Creative Computing (VZ)

Data Science and Business Analytics (VZ)

Diätologie (VZ)

Gesundheits- und KrankenpflegePLUS (VZ)

IT Security (VZ/BB)

Management & Digital Business (VZ)

Marketing & Kommunikation (VZ)

Medienmanagement (VZ)

Medientechnik (VZ)

Physiotherapie (VZ)

Smart Engineering of Production Technologies and Processes (BB/Dual)

Soziale Arbeit (VZ/BB)

Sozialpädagogik (VZ/Dual)*

Masterstudiengänge

Bahntechnologie und Management von Bahnsystemen (BB)

Cyber Security and Resilience (VZ/Dual)

Data Intelligence (VZ)

Digital Business Communications (BB)

Digital Design (VZ)

Digital Healthcare (BB)

Digital Innovation and Research (VZ/Dual)

Digital Management & Sustainability (BB)*

Digital Marketing & Kommunikation (VZ)

Digital Media Management (BB)

Digital Media Production (VZ)

Interactive Technologies (VZ)

Information Security (VZ/BB)

Soziale Arbeit (VZ/BB)



Weiterbildungslehrgänge

www.fhstp.ac.at/weiterbildung