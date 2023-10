FH für angewandte Militärwissenschaften

Studiere außergewöhnlich

Führungskompetenzen erwerben. Durch das Bundesministerium für Landesverteidigung werden seit 1998 FH-Studiengänge angeboten. Mit Inkrafttreten des Fachhochschulgesetzes im Jahr 2021 wurden alle bisherigen Erhalter von FH-Studiengängen ex lege zu Erhaltern von Fachhochschulen, somit ebenfalls das Bundesministerium für Landesverteidigung.

Für die Fachhochschule des Bundesministeriums für Landesverteidigung wurde mit Wirksamkeit vom 16. Dezember 2022 die Namensbezeichnung Fachhochschule für angewandte Militärwissenschaften festgelegt.

Die Verwendung des Plurals „Militärwissenschaften“ macht deutlich, dass neben der „Militärwissenschaft“ (mit den Kernfächern Militärstrategie, Operation, Taktik, Militärische Führungslehre, Logistik) auch die „Militärwissenschaften“ (Militärgeschichte, -pädagogik, -soziologie, -medizin usw.) umfasst sind.

Im Mittelpunkt der Ausbildung an der Fachhochschule für angewandte Militärwissenschaften steht die Vermittlung jener Kompetenzen, die notwendig sind, um Menschen unter extremen Belastungen in Krisen- und Konfliktsituationen zu führen. Die Ausbildung zur „reflexiven Loyalität“, die die Fähigkeit ausdrückt, vernetzt zu denken und das eigene Handeln zu reflektieren, ohne dabei die (militärische) Aufgabenerfüllung im Frieden und Einsatz zu vernachlässigen, ist dabei ein wesentliches Ziel.

Studienangebot

Den Kern der Fachhochschule für angewandte Militärwissenschaften bilden die Studiengänge, die in der Landesverteidigungsakademie in Wien bzw. in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt eingebettet sind. Es sind dies:



Bachelor

Militärische Führung (VZ)

Militärische informations- und kommunikationstechnologische Führung (VZ)

Master

Militärische Führung (VZ)

VZ = Vollzeit • BB = berufsbegleitend • BE = berufsermöglichend VBB = verlängert berufsbegleitend