MCI | Die Unternehmerische Hochschule®

Unternehmerisches Mindset & internationaler Campus

#studyattheTOP Internationalität, Innovation, Qualität und Exzellenz: Das sind die Eckpfeiler für ein erstklassiges Studium mit besten Perspektiven.

Info & Beratung Online-Infosessions:

24. & 25. Oktober 2023;

17. & 18. Jänner 2024;

12. & 13. März 2024;

14. & 15. Mai 2024

Open House: 27. Jänner 2024

Online-Bewerbung mci.edu/aufnahmetermine

Studienberatung: Tel. +43(0)512 2070-0

oder

Internationalität, Innovation, Qualität und Exzellenz: Das sind die Eckpfeiler für ein erstklassiges Studium mit besten Perspektiven.Online-Infosessions:24. & 25. Oktober 2023;17. & 18. Jänner 2024;12. & 13. März 2024;14. & 15. Mai 2024Open House: 27. Jänner 2024Studienberatung: Tel. +43(0)512 2070-0oder info@mci.edu

Anerkannte Spitze. Das MCI verbindet als Unternehmerische Hochschule® Wissenschaft, Wirtschaft und Consulting zu einem einzigartigen Konzept. Unter dem Motto MENTORING THE MOTIVATED wird den Studierenden in enger Verknüpfung mit der Wirtschaft eine hochwertige praxisnahe Ausbildung und ein dynamisches internationales Netzwerk geboten. Das breite Programmportfolio aus den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft und Technologie & Life Sciences umfasst Studien auf Bachelor- und Masterniveau sowie eine postgraduale Executive Education mit akademischen Upgrades für ambitionierte Berufstätige und Entscheidungsträger. Eine frühzeitige Bewerbung für die begehrten Studienplätze ist entscheidend – mit 4000 Studienbewerbern jährlich, Lehrenden aus 35 Nationen, 300 Partneruniversitäten weltweit, 20 Double-Degree-Optionen sowie Spitzenplatzierungen in Umfragen und Rankings ist die Unternehmerische Hochschule® eine etablierte internationale Benchmark.

Dynamische Hochschule in der Alpenstadt Innsbruck

Perfekte Study-Life-Balance. Zentral gelegen bietet die Unternehmerische Hochschule® die ideale Kombination aus hochkarätigem Studium und aktivitätsgeladenem Lebensraum. Der Mix aus urbanem Flair und unberührter Natur liefert ein umfangreiches sportliches und kulturelles Angebot. Zudem eröffnen die hohe Professionalität und internationale Komponente den MCI-Alumni vielfältige berufliche Perspektiven: Sie sind am qualifizierten Arbeitsmarkt besonders gefragt und werden durch das dynamische MCI Career Center beim Berufseinstieg unterstützt.