Fünf Kernbereiche. An der FH CAMPUS 02 konzentrieren wir uns mit unseren fünf Departments auf die entscheidenden Faktoren unternehmerischen Handelns in Technik und Wirtschaft. Damit sichern wir breite berufliche Perspektiven für unsere Absolvent*innen.

Wo aus Wissen echte Fähigkeiten wachsen. Die FH CAMPUS 02 ist die Fachhochschule mit der besten Vernetzung zur Wirtschaft und damit auch zum Berufsleben. Die Praxisorientierung wird bei uns groß geschrieben. Hier studieren die zukünftigen akademischen Fach- und Führungskräfte in Wirtschaft und Technik. Durch die Zusammenarbeit mit Lektor*innen aus der Wirtschaft vermittelt das Studienangebot gezielt die Kompetenzen, die erfolgreiche Unternehmen brauchen.

Wo studieren zum Highlight wird. Studieren an der FH CAMPUS 02 bedeutet ein Studium im Grünen. Der große Park rund um unsere Fachhochschule und die familiäre Atmosphäre findet sich sonst nirgendwo. Aber mach Dir Dein eigenes Bild und überzeuge Dich selbst von unserem einzigartigen Ambiente bei unseren Info-Terminen.

Wo Studium und Beruf vereinbar sind. Die Studiengänge an unserer Fachhochschule lassen sich optimal mit einer Berufstätigkeit vereinbaren. Dadurch bieten wir an der FH CAMPUS 02 die größtmögliche zeitliche Flexibilität durch unsere Angebote. Egal ob Vollzeit, duales oder berufsbegleitendes Studium, bei uns findest Du das, was am besten zu Dir und Deinem Leben passt.