Geht es um „unsere Sisi“, stehen ihre Biografinnen schon parat.

Elisabeth, eingeheiratete Kaiserin von Österreich, kann gar nicht so viel über sich gewusst haben wie Katrin Unterreiner bzw. Martina Winkelhofer. Bravourös arbeiten sich die Historikerinnen an ihrem „Lebensmenschen“ Sisi ab: in Büchern, in Vorträgen, in Dokus, in der bunten „Krone“, am 9. September in der „Presse“. Nun hat also wieder Frau Unterreiner die Nase vorn mit dem Buch: „Das geheime Leben der Kaiserin“.