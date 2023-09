Kalajdzic-Klub besiegt Manchester City

Drei Tage nach dem Out im englischen Liga-Cup ist Manchester City auch in der Premier-League als Verlierer vom Platz gegangen. Wolverhampton gewann mit 2:1. Auch Aufsteiger Luton Town feiert einen historischen Sieg.

Drei Tage nach dem Out im englischen Liga-Cup ist Manchester City auch in der Fußball-Premier-League als Verlierer vom Platz gegangen. Der Titelverteidiger kassierte am Samstag eine 1:2-Niederlage in Wolverhampton und gab damit in der siebenten Runde erstmals Punkte ab. Arsenal kam dank eines 4:0 in Bournemouth ebenso bis auf einen Punkt an City heran wie Tottenham. Die „Spurs“ holten in numerischer Überlegenheit gegen Liverpool einen Last-Minute-2:1-Heimsieg.

Für Manchester United setzte es mit dem Heim-0:1 gegen Crystal Palace den nächsten Rückschlag. Aufsteiger Luton gewann bei Everton 2:1 und holte damit seinen ersten Sieg überhaupt in der Premier League.

In Wolverhampton gingen die Gastgeber, bei denen Sasa Kalajdzic auf der Bank saß, trotz drückender City-Überlegenheit durch ein Eigentor von Ruben Dias in Führung (13.). Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez sorgte per Freistoß für das 1:1 (58.), ehe Ex-Salzburg-Stürmer Hwang Hee-chan das Siegestor gelang. Sekunden davor hatte Craig Dawson für die Wolves auf der Linie gerettet.

Keine Blöße gab sich hingegen Arsenal. Die „Gunners“ behielten in Bournemouth nach Treffern von Bukayo Saka (17.), Martin Ödegaard (44./Elfmeter), Kai Havertz (53./Elfmeter) und Ben White (93.) die Oberhand.

Liverpool hätte mit einem Sieg gegen Tottenham die Spitzenposition übernommen, kassierte aber am Ende die erste Saisonniederlage - und das nach Rot für Curtis Jones (26.) und Gelb-Rot für Diogo Jota (69.) zu neunt. Son Heung-min schoss das 1:0 für Tottenham (36.), Cody Gakpo gelang kurz vor der Pause der Ausgleich. Danach verteidigte Liverpool in Unterzahl stark, ehe ein Eigentor von Joel Matip in der 96. Minute doch noch den Tottenham-Erfolg besiegelte.

ManUnited ist nach dem Heim-0:1 gegen Crystal Palace nur noch Zehnter, und Everton blamierte sich gegen Luton mit einer 1:2-Heimniederlage. Für den Londoner Vorort-Club war es der Premieren-Erfolg in Englands Elite-Liga.