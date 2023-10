Mag. Walter J. Unger, Oberst des Generalstabsdienstes, ist Leiter der Abteilung Cyberabwehr im Abwehramt des österreichischen Bundesheeres und seit 30 Jahren im Sicherheitsbereich tätig. Er hat mehr als 850 Vorträge zum Thema gehalten und zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften und Büchern dazu veröffentlicht.

Die Abteilung Cyberabwehr trägt zur IKT-Sicherheit des ÖBH durch permanente Beobachtung der Cyber-Bedrohungslage, Vorgaben der Sicherheitsmaßnahmen, regelmäßige Audits des Schutzzustandes sowie der Steuerung der Akkreditierungs- und Incident-Managementprozesse bei. Die Abteilung unterstützt den Chief Information Security Officer und berät alle Ebenen in Fragen der IKT-Sicherheit. Seit 2002 ist sie mit der Durchführung der IKT-Sicherheitskonferenz betraut, bei der 2023 rund 4800 Teilnehmer zu Gast waren.

(c) Beigestellt

Mag. Victoria Cygne Lara Toriser begann nach Abschluss ihres Studiums der Rechtswissenschaften ihre Karriere im Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV), wo sie an der Entwicklung des österreichischen Konzepts für hybride Bedrohungen mitarbeitete. Zwischenzeitlich war sie als Beraterin und Business Development Managerin im IT-Bereich in der Privatwirtschaft tätig. Seit ihrer Rückkehr in das BMLV unterstützt sie das Militärische Cyberzentrum des ÖBH, ist dort für nationale und internationale Forschungs- und Innovationsaktivitäten zuständig und vertritt das BMLV als Nationale Cyberkoordinatorin in internationalen Gremien und Konferenzen.

Das Militärische Cyberzentrum bildet den Kern der Cyberverteidigungsfähigkeit des ÖBH in den Bereichen IKT-Sicherheit und Cyber Operations. Dem Militärischen Cyberzentrum kommen die Aufgaben für das Cyber-Sicherheitsmanagement, die Cyber-Sicherheitstechnik und Konzepte sowie Informationssicherheit zu. Es bildet mit seinen Fähigkeiten das zentrale Cyber-Verteidigungselement des Ressorts.