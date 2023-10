Buchbinder im Konzerthaus: Beethoven, immer wieder Beethoven

Ein umjubelter Rudolf Buchbinder eröffnete den Pianisten-Zyklus im Wiener Konzerthaus.

Den Klavier-Zyklus der frisch angebrochenen Saison im Wiener Konzerthaus eröffnete Rudolf Buchbinder mit einem Recital, in dem die Musik Ludwig van Beethovens natürlich nicht fehlen durfte. Der Name des Komponisten lässt sich seit Jahren beinahe symbiotisch mit der Beschäftigung des Pianisten in Verbindung bringen. „Mein Beethoven – Leben mit dem Meister“ lautet der Titel eines von Buchbinders Büchern. Seine zyklischen Aufführungen der 32 Klaviersonaten (ebenso der fünf Klavierkonzerte) haben auf der ganzen Welt ihre Spuren hinterlassen und sich eingeprägt.