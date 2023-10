Newcastle United und die Königsklasse des Sportswashings

Der St. James’ Park von Newcastle ist in saudischer Hand. Im Hintergrund: Sir Bobby Robson.

Der St. James’ Park von Newcastle ist in saudischer Hand. Im Hintergrund: Sir Bobby Robson. Getty

Wenn Newcastle United heute Paris Saint-Germain empfängt, spielt auch Saudiarabien gegen Katar. Doch in England halten die Scheichs den Ball bisher auffällig flach.

London. Mit einer fulminanten Lichtshow hat sich Newcastle United auf die Rückkehr in die Champions League eingestimmt. Der Trikotsponsor Sela, eine Sport- und Eventfirma aus Saudiarabien, die ebenso dem saudischen Staatsfonds gehört wie der Verein Newcastle zu 80 Prozent, organisierte für die Fans am Montagabend mit 500 Drohnen eine Choreografie über dem Stadion St. James’ Park. Zu sehen waren die Shirts der United-Spieler mit Namen und Nummern am Nachthimmel, dazu das Klubwappen und ein treffender Slogan: „We’re back“, wir sind zurück!