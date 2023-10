Chemie-Nobelpreis für Entdecker von Quantenpunkten

Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an drei in den USA tätige Wissenschafter.

Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an in den USA tätigen Wissenschafter Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Jekimow für die Entdeckung und das Herstellen von Quantenpunkten. Das gab die Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm am Mittwoch bekannt, nachdem zuvor bereits Informationen zu den Preisträgern in schwedischen Medien kursierten.

Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 930.000 Euro) dotiert, um eine Million Kronen mehr als im Vorjahr. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die beiden US-Forscher Carolyn R. Bertozzi und Barry Sharpless sowie ihren dänischen Kollegen Morten Meldal. Sie wurden „für die Entwicklung der Click-Chemie und der bioorthogonalen Chemie“ ausgezeichnet, für die Akademie ein „geniales Werkzeug zum Bau von Molekülen“. Für Sharpless war es bereits der zweite Chemie-Nobelpreis nach 2001. (APA)