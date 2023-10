Kaiser: „Vorzeitiges Wahlkampfgetöse zeugt immer von Nervosität“

Den können wir derzeit nicht garantieren. Das funktioniert schon allein aufgrund der Topografie nicht. In manchen Gemeinden gibt es zu wenig Kinder, da müssen wir gemeindeübergreifend arbeiten. Wir fördern jene Einrichtungen stärker, die längere Öffnungszeiten anbieten. Tatsächlich zeigt sich, dass ein gutes Angebot angenommen wird. Wir haben in den vergangenen Jahren 3000 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze geschaffen – und das bei stagnierenden Geburten­raten. Der Anteil der Null- bis Dreijährigen hat sich von 17 auf knapp 30 Prozent erhöht. ­Natürlich bin ich dafür, dass wir die Mög­lichkeit schaffen, dass Berufstätigkeit auch mit Kindern besser möglich ist. Ich fordere aber auch die Wirtschaft auf, ihren Beitrag zu ­leisten. In Kärnten können Betriebe etwa ­Tageseltern engagieren. Wir ermöglichen das also, aber bei der Eigeninitiative der Unternehmen ist da noch Luft nach oben.