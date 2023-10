Rapid: Grünes Licht für Frauenfußball

In der Vorstandssitzung des Wiener Fußballverbandes (WFV) wurde eine richtungsweisende Entscheidung für das Projekt Frauenfußball beim SK Rapid getroffen.

Wie Rapid am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, erhielt der Klub vergangene Woche die Genehmigung, Teams für die Saison 2024/25 in der Wiener Frauen Landesliga und in der 1. Klasse zu nennen. Demnach werde ein weiterer großer Schritt in Richtung Frauenteam beim österreichischen Rekordmeister in den kommenden Monaten geschehen. Eine Bewerbung für die Teilnahme an der Wiener Frauen Landesliga für das Team „SK Rapid Frauen“ und der in der 1. Klasse für „SK Rapid Frauen II“ soll gemäß der Bewerbungsfrist im kommenden Frühjahr erfolgen.

„Die Bekanntgabe des WFV haben wir mit Begeisterung entgegengenommen. Wir freuen uns nun, den Frauenfußball mit klaren Zielen vor Augen angehen zu können, nachdem in den vergangenen Monaten bereits umfangreiche Vorarbeit für adäquate Rahmenbedingungen geleistet wurde“, sagte Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann. Weiters führte aus: „Die Abteilung Frauenfußball steht auf einer soliden Basis, nun wollen wir anhand von Sichtungstrainings im Herbst bis Winter einen Kader planen, um uns im kommenden Jahr optimal auf den Ligaalltag vorbereiten zu können. Das Ziel ist es, eine professionelle Ausbildung und optimale Trainingsbedingungen für unsere zukünftigen Fußballerinnen zu schaffen, um so ein erfolgreiches SK Rapid Frauenteam auf lange Sicht in der Bundesliga zu etablieren.“ (red.)