Whitepaper: Mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs

Datenanschlüsse mit Transferraten von bis zu zehn Gigabit sind schon heute mit Glasfasertechnologie möglich. Vor allem Unternehmen benötigen im Zeitalter der Digitalisierung solche Kapazitäten. Mit Hochdruck wird daher jetzt am Ausbau des österreichischen Glasfasernetzes gearbeitet.



Dass die Glasfasertechnologie in Zukunft eine entscheidende Rolle bei der Datenübertragung spielen wird, hängt mit den physikalischen Eigenschaften von Licht zusammen. Die kurzen Wellen lassen sich bis zu einer Billiarde Mal pro Sekunde modulieren, bei elektromagnetischen Wellen ist das „nur“ einige Milliarden Mal pro Sekunde möglich. Damit erhöht sich die Kapazität zur Übertragung von Daten um ein Vielfaches – vom Gigabit- in den Terrabit-Bereich.

Diese Technologie eröffnet vor allem für professionelle Nutzung interessante Perspektiven – bei Vernetzung mehrerer Standorte, bei gleichzeitiger Nutzung von Cloud-, Datenbank- und Serveranwendungen sowie IP-Telefondiensten sorgt ein Glasfaseranschluss für stabilen und schnellen Datenverkehr. Das Whitepaper beschreibt detailliert die Möglichkeiten, die sich hier bieten.

Jetzt Whitepaper kostenlos anfordern!

In Österreich sind aber vor allem im ländlichen Bereich viele Gemeinden noch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen. Das ist ein klarer Standortnachteil für die betroffenen Regionen. Um möglichst vielen Kunden in absehbarer Zeit diese Technologie zukommen zu lassen, setzt Drei beim Netzausbau auf Partnerschaft: Die neu geschaffene Infrastruktur wird – ähnlich wie das Schienennetz – mit Partnern geteilt. Im Whitepaper ist zu lesen, weshalb der Telekommunikationsanbieter überzeugt ist, seinen Kunden auch in einem gemeinsam genutzten Netz die beste Lösung anbieten zu können und welche Pakete für einen Glasfaseranschluss bereits heute zur Verfügung stehen.

Mit der Bestellung stimmen Sie unseren Geschäftsbedingungen zu. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzinformation.

Die Inhalte im Überblick

Kapitel 1: Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Es begann mit dem Feuer Ein Limit durch die Physik Mit Lichtwellen ist ein Vielfaches möglich Eine neue Dimension der Qualität

Kapitel 2: Österreich und das Glasfasernetz Infrastruktur muss ausgebaut werden Beträchtliche Investitionen erforderlich Open Access Netze effizienter Auch Drei setzt auf Partnerschaft

Kapitel 3: Turbo für das Kupferkabel Die letzte Meile zum Kunden High-Speed auf kurzen Strecken

Kapitel 4: Die Stärken von Drei Komplettanbieter mit umfassender Erfahrung Hohe Lösungskompetenz und persönliche Betreuung Innovationen für die Gesundheitsbranche

Kapitel 5: Angebote für jede Unternehmensgröße Skalierbare Internetanbindung mit Höchstleistung Vernetzung mehrerer Standorte

Kapitel 6: Die Zukunft Mobilfunk und Glasfaser Die ideale Ergänzung