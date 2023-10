Melecs nutzt Diversifikation als Mittel zum Erfolg

Großbetriebe. Elektronik für Automotive, Home Appliances und Industrial Applications sind die Bestseller.

Melecs ist der größte unabhängige Elektronikfertigungs-Dienstleister und -Entwickler mit österreichischen Wurzeln und beschäftigt international rund 1900 Mitarbeiter, davon 630 in Österreich. Neben dem Elektronikwerk in Siegendorf betreibt Melecs Niederlassungen in Wien und Lenzing sowie Elektronikwerke in Ungarn, China, Mexiko und ein Vertriebs- und Entwicklungsbüro in den USA. Dabei lag der globale Konzernumsatz 2022 bei 457 Millionen Euro, wobei auf den stärksten Bereich, Automotive, 230 Millionen Euro entfielen. Den Erfolg in den vergangenen Jahren führt Geschäftsführer Bernhard Pulferer auf unterschiedliche Faktoren zurück: „Mitentscheidend sind sicher die Diversifikation unseres Portfolios, ein kompetentes kundenorientiertes Team und unsere R&D-Kompetenz, weiters unsere Internationalisierung mit Produktionsmöglichkeiten in den wesentlichen Regionen Europa, Asien und Nordamerika.“

Den eingeschlagenen Kurs möchte Pulferer auch in Zukunft verfolgen. „Wir setzen weiterhin auf Diversifizierung im Portfolio und entwickeln und fertigen Elektronik für Automo­tive, Home Appliances und Industrial Applications“, so Pulferer. „Im Automotivegeschäft sind das etwa Anwendungen im Bereich Lighting und Interior, All Wheel Drive Applications, Chassis Electronics, Steering Control und Thermo-Management. Dadurch unterstützen wir die Entwicklung hin zu E-Fahrzeugen und autonomem Fahren. Im Bereich Home Appliance leisten wir mit unseren Leistungs- und Bedienmodulen, Sensoren und Anzeigemodulen einen Beitrag zur Energieeffizienz und Ressourcenschonung.“ In der Zukunft könnte der Erhalt der europäischen Wettbewerbsfähigkeit eine Herausforderung darstellen.