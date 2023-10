Kapitalmarkt und Anlagestrategien: Worauf muss man jetzt achten?

Komplexe geopolitische Probleme und instabile Kapitalmärkte sorgen für allgemeine Verunsicherung. Welche Auswirkungen dies auf die Anlagestrategien hat und worauf Anleger ihr Augenmerk legen sollten, erklärt Jürgen Lukasser der LGT Bank Österreich in diesem Podcast.

Kapitalmärkte und Weltbörsen haben in den letzten Jahren turbulen­te Zeiten erlebt − und kaum etwas deutet darauf hin, dass sich die in naher Zukunft ändern könnte. Die Rahmenbedingungen sind komplex. Geopolitische Verwerfungen, Energie- und Klimakrise, Inflations- und Zinsentwicklung sowie neuerdings wirtschaftliche Turbulenzen in China – Unsicherheit und Instabilität sind zum Programm geworden.

Im Presse-Podcast wirft Jürgen Lukasser, Head Portfolio Management von LGT Bank Österreich, einen Blick auf die Kapitalmärkte und analysiert in diesem Zusammenhang die prägendsten Ereignisse des Weltgeschehens. Thematisch aufgearbeitet werden unter anderem die Pandemie und die daraus resultierende Verunsicherung der Menschen, das nachlassende Wirtschaftswachstum in China und die Konsequenzen für Europa sowie die Zinspolitik der US-amerikanischen und europäischen Notenbanken. Beantwortet werden Fragen wie: Wie wirkt sich die Gemengelage auf die Anlagestrategien von Private Banking-Kunden aus? Worauf müssen Anleger heutzutage mehr achten denn je? Und warum sollte das Augenmerk in Zeiten der Nachhaltigkeit nicht ausschließlich auf finanzielle Renditen gerichtet werden?

