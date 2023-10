Dominic Thiem und die Suche nach der Form

Bevor für Sebastian Ofner und Dominic Thiem kommende Woche das Heimspiel bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle ansteht, suchen Österreichs Tennisasse anderswo ihre Topform.

Ofner schlägt zum ersten Mal überhaupt beim ATP-500-Turnier in Tokio auf und trifft dort in Runde eins auf den Australier Christopher O’Connell (ATP 58). Auch Österreichs Topdoppel Alexander Erler/Lucas Miedler tritt in Japans Kapitale an.

Dominic Thiem hat nach nach einem wenig erfreulichen Ausflug zum Challenger nach Bratislava (Achtelfinal-Aus) in Antwerpen ein klares Ziel: Matchpraxis und Weltranglistenpunkte sammeln. 2022 erreichte der Niederösterreicher in Belgien das Halbfinale, wo er im Tiebreak des dritten Satzes dem US-Amerikaner Sebastian Korda unterlag. Thiems diesjähriger Auftaktgegner ist der Italiener Luca Nardi. Der 20-Jährige ist die Nummer 133 der Welt.

Hurkacz siegt in Shanghai

Das Masters in Shanghai endete mit dem Triumph von Hubert Hurkacz. Der Pole bezwang im Endspiel den Russen Andrej Rublew mit 6:3, 3:6, 7:6 (8). Es ist der zweite Masters-Titel für den 26-Jährigen nach Miami 2021. In der Rangliste verbessert sich Hurkacz um sechs Plätze und ist nun Elfter. (cg)