„Wer Überstunden leistet, soll dafür auch gut bezahlt werden“

Die Bundesregierung hat eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um die Menschen in Österreich angesichts der hohen Preise zu unterstützen. In Oberösterreich haben wir außerdem zusätzliche Unterstützungsleistungen aufgelegt, wie etwa einen Wohn- und Energiekostenbonus, der bis weit in die Mittelschicht hineinwirkt und den wir aktuell für die anstehende Heizperiode aufstocken. Aber klar ist: Wenn die Teuerungsraten so bleiben, wird es sicher weitere Entlastungsmaßnahmen geben.