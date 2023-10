Druck.at hat Qualität und Nachhaltigkeit als Ziel

Mittelbetriebe. Druck.at knackte im vergangenen Geschäftsjahr erstmals die Grenze von 50 Millionen Euro Umsatz.

Seit mehr als zwanzig Jahren ist die „persönlichste und schnellste Onlinedruckerei Österreichs“ in Leobersdorf, knapp 40 Minuten südlich von Wien, beheimatet. Seit 2015 ist druck.at Teil des niederländischen Druckkonzerns Cimpress, des Weltmarktführers und Innovationstreibers im Bereich Mass Customization. Das Unternehmen bietet mehr als 200.000 Produkte im Digital-, Offset- und Großformatdruck an, die rund um die Uhr online und ohne Kreditkarte bestellt werden können. Der Betrieb mit 260 Mitarbeitern garantiert dabei die rasche Bearbeitung und Lieferung von Druckaufträgen jeder Größenordnung. „In den letzten Jahren verzeichneten wir ein stetiges Wachstum vor allem durch zwei wesentliche Faktoren“, erläutert das Geschäftsführungstrio Gerhard Patek, Andreas Mößner und Markus Graf. „Erstens haben wir nicht nur unser Produkt­sortiment erweitert, sondern auch neue Kundengruppen erschlossen. Zweitens investierten wir in den Ausbau unseres Maschinenparks und optimierten gleichzeitig unser Kundenservice vor Ort. Damit bieten wir unseren Kunden eine höhere Druckqualität, mehr Auswahl und eine erstklassige Betreuung. Für uns hat es einen hohen Stellenwert, dass wir mit diesen Maßnahmen unseren Mitarbeitern in Leobersdorf einen sicheren Arbeitsplatz ermöglichen und gleichzeitig den Standort stärken.“

Der Umsatz im vergangenen Jahr gibt dieser Philosophie recht. „Das Finanzjahr 2023, bei uns von Juni 2022 bis Juli 2023, schlossen wir erstmals in unserer Geschichte mit knapp 50 Millionen Umsatz ab. Dabei haben sich Magazine und Broschüren als stärkste Produktgruppe herausgestellt, gefolgt von Hard- und Softcoverbüchern sowie Etiketten“, freut man sich in der druck.at-Chefetage.

Den eingeschlagenen Weg wollen die drei Geschäftsführer konsequent weitergehen und das Angebot noch ausbauen: „Abseits vom Fokus auf hochwertige Drucksorten ist für uns der Werbeartikelbereich ein wichtiges Segment geworden, um unser Portfolio abzurunden. Ebenso setzen wir immer mehr auf nachhaltige Materialien, wie PVC-freie Banner oder Roll-ups.“

Die Krisenjahre gingen auch an druck.at nicht spurlos vorüber: „Dies war eine Zeit, die wohl jedes Unternehmen vor Herausforderungen gestellt hat. Wir mussten bewusst auf Deckungsbeiträge verzichten, weil wir nicht direkt alles unseren Kunden ,umhängen‘ wollten“, erinnert man sich in Leobersdorf. „Momentan sind wir auch noch nicht auf dem gewünschten Niveau, aber anderen Bereichen geht es nicht anders. Solange die Energiepreise nicht weiter fallen, wird das unserer Einschätzung nach so bleiben.“

Getrimmt auf ESG

Trotzdem setzt das Unternehmen konsequent auf Nachhaltigkeit, soziales Engagement und Diversität. Alle Unternehmenstätigkeiten sind darauf ausgerichtet, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Deshalb wird weiterhin in umweltschonende Maschinen und Produktionsverfahren investiert und sichergestellt, dass verwendete Druckfarben und Papiere keine schädlichen Stoffe beinhalten. Im sozialen Bereich unterstützt druck.at die SOS-Kinderdörfer in Niederösterreich, die Kinderkrebshilfe, das UNHCR-Flüchtlingswerk und immer wieder weltweit Opfer von Katastrophen.

Blick in die Zukunft: „Die Unternehmen müssen Sparkurse fahren und können nicht mehr das übliche Budget in die klassische Printwerbung stecken. Viele setzen bewusst nur mehr auf digitale Medien und präsentieren dies als notwendige umweltbewusste Maßnahme. So werden Flyer, Folder oder Broschüren nicht mehr gedruckt. Wir sind uns aber sicher, dass Print nicht aussterben wird, die Wertigkeit eines gedruckten Produktes wird noch viele Jahre einen hohen Stellenwert haben. Der eine oder andere Kunde wird bestimmt wieder auf Print setzen“, so die Geschäftsführung.