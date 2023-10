Ein Klacks? Färöer-Klub Klaksvik feiert ersten Europacupsieg

3:0 daheim gegen Olimpija Ljubljana: KÍ Klaksvik schrieb ein Kapitel Fußballgeschichte in der Conference League. Es müssen ja nicht immer „Zipfelmützen“ im Spiel sein.

Die Fußballer von KÍ Klaksvik haben am Donnerstagabend Sport-Geschichte geschrieben, indem sie den ersten Sieg für ein Team von den Färöern in der Gruppenphase eines Europacup-Bewerbs geschafft haben. Die Mannschaft setzte sich in der Conference League zu Hause gegen Olimpija Ljubljana mit 3:0 (2:0) durch. Für Klaksvik war es drei Wochen nach dem 0:0 gegen OSC Lille und dem ersten Punkt nun der erste Sieg.

Der Club aus der mit 5.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt der Färöer hatte im August als erstes färöisches Team die Teilnahme an der Gruppenphase eines großen europäischen Vereinsbewerbs perfekt gemacht. Schon damals hatten die Medien in dem Land den Coup für den 21-fachen Meister als „Sensation“ bejubelt. Gut zwei Monate später folgte jetzt der nächste große Triumph auf europäischer Bühne.