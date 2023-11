Frau in Kärnten von Jungrind attackiert und verletzt

Die 64-jährige erlitt durch die Hörner des Tieres Stich- und Risswunden sowie Prellungen.

Eine 64-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in St. Veit an der Glan von einem Ochsen attackiert und verletzt worden. Die Kärntnerin arbeitete gerade auf einer Rinderkoppel, als sie plötzlich von dem Jungrind in Richtung eines Troges gestoßen wurde. Die 64-jährige erlitt durch die Hörner des Tieres Stich- und Risswunden sowie Prellungen, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen, teilte die Polizei mit. (APA)