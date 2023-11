FC Bayern vor dem Dortmund-Hit schon früh am Scheideweg

Nach dem blamablen Pokal-Aus gegen Saarbrücken wartet auf den FC Bayern München gleich ein richtungsweisendes Spiel gegen Dortmund. Gibt es eine angemessene Reaktion schlittert man in eine handfeste Krise? Der Rekordmeister steht unter Druck.

Kassieren die Bayern im Topspiel der Fußballbundesliga am Samstag (18.30 Uhr, live Sky) gleich den nächsten Tiefschlag? Oder erlebt Deutschland mal wieder eine typische Münchner Machtdemonstration drei Tage nach dem blamablen Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten Saarbrücken? Umgekehrt gefragt: Gelingt dem BVB eine Zeitenwende?

„Es ist ein großes Spiel in Deutschland. Und es ist nach dem Pokal ein großes Spiel für uns, eine Reaktion zu zeigen“, sagte Tuchel am Freitag. Es ist eine ähnliche Situation wie vor sieben Monaten, als die Münchner nach turbulenten Tagen mit der Ablöse von Julian Nagelsmann als Trainer im ersten Spiel unter Tuchel ebenfalls eine Reaktion zeigten und Dortmund in der Allianz Arena mit 4:2 besiegen konnten.

Beim Wiedersehen ist einiges anders, etwa die extrem angespannte Personallage der Bayern. Aber viele Emotionen werden wieder im Spiel sein. Da ist nicht nur das Pokal-Aus, das laut Tuchel „gegen das Grundgesetz des FC Bayern spricht“. Da ist auch noch das zurückliegende Saisonfinale, als die Dortmunder im Fernduell die sicher geglaubte Meisterschaft verspielten – und die Schale doch wieder in München landete.

Wut und geschärfte Sinne

Den 80.000 Zuschauern im Signal Iduna Park, die BVB-Coach Edin Terzic „extrem laut“ erwartet, geht es aber nicht nur um einen Prestigeerfolg. Für beide Teams gilt es, den Anschluss an Spitzenreiter Leverkusen nicht zu verlieren. Dortmund konnte keines der letzten zehn Pflichtspielduelle mit den Bayern gewinnen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl fühlt den Moment für eine Trendwende dennoch gekommen: „Wir wollen natürlich jede Gelegenheit nutzen, um Bayern München im direkten Duell zu schlagen. Es ist mal wieder Zeit.“ Terzic bereitet seine Mannschaft auf die wahren Bayern vor: „Ich habe selten zwei enttäuschende Leistungen nacheinander von ihnen gesehen. Und gegen uns sind ihre Sinne immer besonders geschärft. Jetzt kommt auch noch eine kleine Portion Wut dazu.“

Dortmund gegen Bayern – für Harry Kane ist der Klassiker eine Premiere. Und Tuchel wird den Schützen von schon zwölf Ligatoren nicht wie im Pokal auf der Bank lassen. Terzic sprach von „einer spannenden Aufgabe“ für Mats Hummels und Co.

Klartext vom Österreicher

Klartext gibt es auf Bayern-Seite auch von einem Österreicher. „Wir müssen aufstehen. Wir müssen in Dortmund als Bayern München antreten. Wir müssen mit einer richtigen Wut im Bauch, mit Überzeugung und der nötigen Aggressivität antreten“, forderte Sportdirektor Christoph Freund.

Tuchel war bemüht, Ruhe auszustrahlen und Selbstbewusstsein vorzuleben. Es sei normal, dass nach den schon wieder früh verspielten Pokal-Titelchancen Kritik aufkomme, gerade auch an ihm. „Wir wissen, was wir tun. Ich bin sehr ehrgeizig und sehr selbstkritisch. Ich nehme Niederlagen sehr persönlich“, sagte er. Wenig hilfreich ist nun die angespannte Personalsituation. Joshua Kimmich fehlt wegen einer Sperre, Matthijs de Ligt wegen einer Knieverletzung. Die logischen Ersatzspieler Leon Goretzka und Dayot Upamecano haben selbst gerade erst Verletzungen überwunden.