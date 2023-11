Spurensuche in Mainz

Der Rücktritt von Karim Onisiwo aus dem ÖFB-Team wirft Fragen auf. Warum beraubt sich der 31-Jährige der Chance, an der EM 2024 in Deutschland teilzunehmen? Die „Presse“ sprach nach dem Bundesligaspiel gegen Leipzig mit dem Stürmer und seinen Ex-ÖFB-Kollegen Christoph Baumgartner und Xaver Schlager.

Als auch die letzten Interviews nach dem Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und RB Leipzig (2:0) absolviert waren, verloren sich Karim Onisiwo und Nicolas Seiwald noch ein wenig in Smalltalk.

Bis Freitag waren der Mainzer Onisiwo und der Leipziger Seiwald noch Nationalmannschaftskollegen gewesen, ehe Onisiwo nach 24 Einsätzen für Österreich völlig überraschend seinen Rücktritt aus dem ÖFB-Team erklärte. In einem ersten persönlichen Statement gab der Stürmer „sportliche und private Gründe“ für seine Entscheidung an. Dennoch: Dieser Rücktritt, nur sieben Monate vor der Europameisterschaft in Deutschland, irritiert.