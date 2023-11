Snowboarder stürzt in Tirol in Gletscherspalte

Ein 46-jähriger Niederländer rutschte am Tiefenbachferner in eine offene Randspalte, konnte sich in der Tiefe festhalten und per Rettungshubschrauber unverletzt gerettet werden.

Ein 46-jähriger Wintersportler ist am Samstag am Tiefenbachferner in Sölden in eine Gletscherspalte gestürzt. Nach etwa vier bis fünf Metern konnte er sein weiteres Abrutschen stoppen. Er wurde von der Pistenrettung und Alpinpolizei per Rettungshubschrauber unverletzt geborgen, teilte die Tiroler Polizei mit.

Der Niederländer hatte gegen 11.00 Uhr mit seinem Snowboard die Piste verlassen und fuhr im freien Skiraum ab. Dabei übersah er eine offene Randspalte und schaffte es nicht mehr, rechtzeitig anzuhalten. (APA)