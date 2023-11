Vor 100 Jahren, am 8. und 9. November 1923, versuchte Adolf Hitler in einem überstürzten Versuch, von München aus die Macht über die Regierung in Berlin zu übernehmen.

„Auf einmal erschien Adolf Hitler, mit der Pistole in der Hand, sprang auf den Tisch neben dem Podium, wo Kahr sprach, gab zwei Schreckschüsse ab und rief in die Versammlung hinein: Die Regierung ist gestürzt! Die nationale Revolution und die nationale Diktatur ist da!“. Das schrieb die „Neue Freie Presse“ am 9. November 1923 über die Ereignisse des Vortages in München, die später als sogenannter „Hitler-Putsch“ in die Geschichte eingehen sollten.