Helene Maimann: „Die Welt ist für mich nun eine andere“

Dieses unbeschreibliche Massaker war eine ganz klare Botschaft an alle Juden, nicht nur an die Israelis. Die Hamas spricht ja nicht von „Israelis“, sie spricht von „den“ Juden, und damit meinen sie alle Juden auf der ganzen Welt. Und die Botschaft lautet: „So wird es euch allen ergehen. Wir bringen euch um, einen nach dem anderen. Wenn nicht heute, dann morgen.“ Die Hamas hat ja nicht vor, einen palästinensischen Staat zu errichten, das wissen auch alle arabischen Länder. Für sie ist die Hamas kein Verbündeter, sondern ein Feind. Da kann Erdoğan noch so feurige Reden schwingen, er weiß, dass die Hamas einen jihadistischen Staat errichten und weitertragen will. Und Tote sind dabei egal. Das ist das Problem. Die Hamas hat, seitdem sie in Gaza regiert, eigentlich schon zuvor in den 1990er-Jahren, einen Märtyrerkult entwickelt. Den jungen Männern wurde versprochen, sie würden, wenn sie sich opfern, geradewegs in das Paradies eingehen, wo 70 Jungfrauen auf sie warten. Und sie haben es geglaubt und glauben es immer noch. Auch heute wird nicht von toten Kämpfern oder Zivilisten gesprochen, sondern von Märtyrern. Das muss auch hier im Westen von all den Menschen verstanden werden, die zu Hundertausenden auf die Straße gehen, um den Judenmord zu feiern.