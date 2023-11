Israelische Verhörvideos und Interviews mit Hamas-Leuten offenbaren jahrelange Planung der Angriffe auf Israel und Desinteresse an der Bevölkerung in Gaza.

Er sei für Entführungen zuständig gewesen, erzählt der junge Mann in dem Video, so sachlich, als gehe es um einen Bürojob. In brauner Häftlingskleidung sitzt er neben einer Fahne Israels.

Kurz darauf beschreibt der Mann, der sich als Maman Eid Mubarak El-Sawarka vorstellt, wie er und seine Kollegen von der Hamas sich in Gaza auf einrückende Israelis vorbereitet hatten. Unter Straßen und in Häusern hätten sie Minen und Sprengfallen versteckt. „Wenn sie nicht durch Druck oder Wärme explodieren, zünden wir sie manuell.“ Die nötige Ausrüstung hätten sie in einer Klinik versteckt. Welche Art Ärzte dort sind, will der israelische Ermittler wissen, dessen Stimme unkenntlich gemacht wurde. „Fieberärzte“, sagt der junge Mann. „Kinderärzte.“