Also doch: Zoran Barisic ist nicht mehr Rapid-Trainer, die Ergebnisse waren zu schlecht, der Druck zu hoch. Interimistisch übernimmt Stefan Kulovits die Übungsleitung des Tabellen-Achten. Kommt Ronald Brunmayr?

Mit sofort enden beim SK Rapid zwei langjährige Zusammenarbeiten. Cheftrainer Zoran Barisic und Co-Trainer Thomas Hickersberger wurde am Mittwochmorgen in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass sie von ihren bisherigen Aufgaben entbunden werden. Vorübergehend übernimmt der aktuelle SK Rapid II-Cheftrainer Stefan Kulovits, dessen Mannschaft als Tabellenführer bereits in der Winterpause steht. Der 40-jährige Wiener wird danach wieder in seine bisherige Funktion zurückkehren.



Die grün-weiße Profimannschaft steht nach 14 Runden mit lediglich 18 Punkten derzeit auf Tabellenplatz 8 und konnte vor eigenem Publikum trotz eines oftmals deutlichen Chancenplus nur eines der bisherigen sieben Saisonspiele gewinnen. Erstmals seit Eröffnung des Allianz Stadions blieb man so seit dem 4:0 gegen Altach Anfang August in gleich sechs Ligaheimspielen in Serie ohne vollen Erfolg.

Und wer kommt jetzt?

Die Nachfolge-Debatte läuft in Hütteldorf schon seit geraumer Zeit, Sportdirektor Markus Katzer führte mit mehreren Kandidaten Gespräche, freilich hinter vorgehaltener Hand. Markus Schopp bleibt aber bei TSV Hartberg, sein Vertrag läuft länger und eine Ablöse wäre teuer. Ronald Brunmayr, 2021 Meister mit BW Linz und zuletzt Assistent von Oliver Glasner, ist vereinslos (und interessiert). René Maric, 31 und lange Jahre Co-Trainer unter Marco Rose und Jesse Marsch – also ein „Kind“ der Red-Bull-Schule, soll abgesagt haben. Auch wäre damit ein Disput mit der „heiklen“ West-Tribüne vom Rasen.

(fin)