Die Hamas will die Zerstörung Israels

Die Hamas hat kein Interesse an einem palästinensischen Staat und Frieden für die palästinensische Bevölkerung.

Bereits 2005 verließ Israel den Gazastreifen, entfernte die dort befindlichen jüdischen Siedlungen und hinterließ Glashäuser, Industrie und verschiedenste Infrastruktur. Es gab also weder eine Blockade noch Besetzung. 2006 wählten die Palästinenser im Gazastreifen die Hamas, zerstörten alle von Israel hinterlassenen Einrichtungen und ermordeten kurze Zeit danach die Vertreter der Fatah (sie wurden gefesselt von den Dächern ihrer Häuser geworfen). Auch die Pläne, in Gaza einen Hafen und Flughafen zu bauen und Gaza in ein Ferienparadies zu verwandeln, wurden damit hinfällig. Die zivile Bevölkerung konnte durch die Aktivitäten der Hamas kein normales Leben entwickeln und wurde von der Hamas in „Geiselhaft“ genommen. Die Folge war eine komplette Blockade seitens Israels, aber auch seitens Ägyptens. Jahr für Jahr pumpen NGOs, die UNO, EU und verschiedene Hilfsorganisationen Milliarden Euro in den Gazastreifen. Es ist die Rede davon, dass Katar der Hamas bis zuletzt eine Milliarde Euro pro Jahr gab. Statt Schulen zu bauen und Arbeit zu schaffen, investierte die Hamas in Tunnel, Raketen und Terror. Die Charta der Hamas nennt als ein wesentliches Ziel dieser Terrororganisation die Zerstörung Israels und die Tötung aller Juden.

Propagandakrieg der Hamas

Beim Terroranschlag vom 7. Oktober, bei dem 1230 Menschen bestialisch ermordet wurden, waren ca. 3000 Täter beteiligt. Davon waren etwa die Hälfte Zivilisten, die zum Teil vorher in Israel gearbeitet und dabei Dörfer und Städte ausgekundschaftet hatten. Die andere Hälfte waren Kämpfer der Hamas. Sie kamen mit genauen Plänen nach Israel, um zu morden, zu vergewaltigen, zu stehlen und zu brandschatzen. In den vergangenen sechs Wochen hat die Hamas 12.000 Raketen gegen zivile Ziele in Israel abgeschossen und damit zahlreiche Zivilisten verletzt und getötet.

Seit dem 7. Oktober ist die israelische Armee zum Schlag gegen die Verbrecher der Hamas angetreten, mit dem Ziel, die politischen und militärischen Strukturen der Hamas zu zerstören und deren Kämpfer zu eliminieren und gleichzeitig alle Geiseln zu befreien. Hamas führt einen Propagandakrieg. Je mehr furchtbare Bilder von getöteten Palästinensern in den Medien gezeigt werden, umso besser. Die Hamas bläht die Opferzahlen dramatisch auf, wobei gefallene Terroristen in diese Zahl eingerechnet werden. Wenn also das Gesundheitsministerium der Hamas von über 11.000 Toten spricht, kann man davon ausgehen, dass ein wesentlicher Teil davon getötete Hamas-Terroristen sind.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Israel lässt die humanitäre Lieferungen von Nahrung und Medikamenten in den Gazastreifen zu, hat aber die Zufuhr von Treibstoff unterbunden, um die weiteren Terroraktivitäten der Hamas zu verhindern. Dennoch fliegen weiter täglich Dutzende Raketen gegen israelische Zivilisten, weil die Hamas in ihren unterirdischen Bunkeranlagen Vorräte, Waffen und Diesel gelagert hat. Zivilisten werden nicht in die Bunker gelassen. Diese dienen ausschließlich der Hamas als Versteck.

Die Hamas hat kein Interesse an einem palästinensischen Staat und an einer friedlichen Zukunft für die palästinensische Bevölkerung. Ihre einzigen Ziele sind die Zerstörung Israels und die Errichtung eines islamistischen Kalifats. Israel will den Gazastreifen nicht wieder besetzen, wird aber nach der Zerstörung der Hamas die Sicherheitskontrolle behalten, um einen neuerlichen Terror zu verhindern. Es wird an den Palästinensern liegen, eine Führung zu wählen, der Frieden und Fortschritt für die Menschen in Gaza am Herzen liegt, die das furchtbare Leid, das die Hamas den Israelis und den Palästinensern zugefügt hat, durch eine friedliches Nebeneinander ersetzen will.

Ariel Muzicant (*1952 in Haifa) ist Präsident des European Jewish Congress.

E-Mails an: debatte@diepresse.com