700 der 770 Mitarbeiter von Open AI drohen mit Wechsel zu Microsoft

Sam Altman ist ein begehrter Chef. 700 der 770 Mitarbeiter verlangen den Rücktritt des Vorstands und die Rückkehr von Sam Altman zu Open AI. Ansonsten würden sie zu Microsoft wechseln, heißt es in dem Brief.

Dieses Ende ist längst noch nicht geschrieben. Nachdem Microsoft ankündigte, Sam Altman gemeinsam mit Greg Brockman die Leitung einer hauseigenen KI-Abteilung zu übertragen, fanden die turbulenten Tage von Open AI ein Ende. Vermeintlich. Denn in einer weiteren Facette dieses Dramas schalten sich die Angestellten des Unternehmens ein. Mehr als 700 der 770 Mitarbeiter fordern den Rücktritt des Vorstands und die Rückkehr von Sam Altman. Selbst jener Mann, der noch vor wenigen Tagen den Rausschmiss forderte, zählt zu den Unterstützern dieses Briefs.

Eine überwältigende Mehrheit unterzeichnete am Montag einen Brief. Adressiert an den Vorstand von OpenAI, in dem es heißt, dass die Unterzeichner „nicht für oder mit Leuten arbeiten können, denen es an Kompetenz, Urteilsvermögen und Fürsorge für unsere Mission und Mitarbeiter mangelt“. Der Brief forderte den Rücktritt aller Vorstandsmitglieder und die Wiedereinsetzung von Altman, andernfalls könnten die Mitarbeiter zu Microsoft wechseln. Der Software-Riese hat uns versichert, dass es Stellen für alle OpenAI-Mitarbeiter gibt“, heißt es in dem Brief.

Die außerordentliche Androhung eines Massenexodus folgte auf ein Achterbahn-Wochenende, an dem der Vorstand von OpenAI sich den Forderungen seiner Investoren und Top-Manager widersetzte, Altman wieder einzustellen, der nach Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand über die Geschwindigkeit der Entwicklung und Monetarisierung künstlicher Intelligenz entlassen wurde. Stattdessen ernannte der Vorstand einen neuen Leiter - den ehemaligen Twitch-CEO Emmett Shear - und Microsoft stellte Altman und OpenAI-Mitbegründer Greg Brockman ein, um ein neues internes KI-Team zu leiten

„Ich bedaure zutiefst meine Beteiligung“

Sam Altman hat mit Open AI vor einem Jahr mit der Einführung seines äußerst beliebten Chatbots ChatGPT den weltweiten Hype um generative KI ausgelöst. Mit Altman als Aushängeschild stand OpenAI im Mittelpunkt der Bemühungen der Technologiebranche, diese Technologie für Unternehmen und Verbraucher einzusetzen - und auch mit den Regulierungsbehörden an Leitplanken für KI zu arbeiten. Die Spannungen bei OpenAI werfen jedoch neue Fragen darüber auf, ob KI-Startups ein Gleichgewicht zwischen der verantwortungsvollen Entwicklung von KI und der Notwendigkeit finden können, große Mengen an Kapital von Investoren zu beschaffen, um die teure Computerinfrastruktur zu unterstützen, die für den Aufbau dieser Tools erforderlich ist.

Unter den vielen Mitarbeitern und Führungskräften, die unterschrieben haben, waren Mira Murati, OpenAIs Chief Technology Officer, die am Freitag zum Interims-CEO ernannt worden war, und Ilya Sutskever, ein OpenAI-Mitbegründer und Vorstandsmitglied, der als maßgeblich an den Maßnahmen des Vorstands beteiligt war. (Wired hatte zuvor über den Brief der Mitarbeiter berichtet.)„Ich bedauere zutiefst meine Beteiligung an den Aktionen des Vorstands“, schrieb Sutskever am Montag in einem Beitrag auf X. „Ich hatte nie die Absicht, OpenAI zu schaden. Ich liebe alles, was wir zusammen aufgebaut haben, und ich werde alles tun, was ich kann, um das Unternehmen wieder zu vereinen.“ (bagre)