Portopiccolo Sistiana: Urlaubsdomizil und Topinvestment zugleich

Für alle, die das Flair des Südens lieben, bietet ein neu errichtetes Ressort nahe Duino luxuriöse Wohnungen und Penthäuser zum Verweilen an – und zum Vermieten in der Zeit, in der sie nicht genutzt werden.

Die Schönheit der nördlichen Adria, das milde mediterrane Klima, der Kontrast zwischen dem weißen Karst und dem blauen Meer haben den Küstenstreifen zwischen Duino und Triest schon zu Zeiten der Monarchie berühmt gemacht. Rilke, der hier die legendären Duineser Elegien verfasste, wusste die Gegend ebenso zu schätzen wie James Joyce oder, in jüngerer Zeit, Veit Heinichen.

Sistiana, direkt am Meer gelegen und mit einem atemberaubenden Blick über den Golf von Triest gesegnet, erfreut sich heute aber einer mindestens gleich großen Beleibtheit wie in historischen Zeiten, als der Ort neben Grado und Opatija zu den beliebtesten Kurorten der damals so genannten österreichischen Riviera zählte.

Atemberaubender Blick trifft hohe Rendite

Wie damals wollen auch heute viele Menschen, denen dieser ganz spezielle Abschnitt der Adria-Küste ans Herz gewachsen ist, hier so viel Zeit wie möglich verbringen und wünschen sich daher ein eigenes Refugium vor Ort. Das Immobilien-Projekt Portopiccolo Sistiana, im Halbrund eines ehemaligen Steinbruchs und mit freier Sicht aufs Meer errichtet, bietet ihnen die Möglichkeit dazu – und zugleich ein überaus lukratives Investment.

Denn die Eigentümer der in diesem Projekt errichteten Wohnungen und Penthäuser profitieren von einem Vermietungsprogramm, das ihnen in der Zeit, in der sie ihre Immobilie nicht selbst nutzen eine sichere und attraktive Rendite bietet. Die Suche nach Gästen, die Reinigung und Instandhaltung sowie die Abwicklung aller finanziellen Belange übernimmt, wenn gewünscht, ein extra darauf spezialisierter Dienstleister. Die Eigentümer selbst müssen sich also um nichts kümmern, genießen aber Monat für Monat Einkünfte, die deutlich höher ausfallen als bei den meisten anderen Investmentformen.

Historisches Material für hohe Umweltstandards

Die Anlage von Portopiccolo wurde unter Verwendung von Material errichtet, das aus dem für diesen Zweck sanierten Kalksteinbruch von Sistiana stammt. Einst sollen aus den Felsen von Sistiana übrigens Blöcke für die venezianischen Adelspaläste geschnitten worden sein.

Heute besticht die an der Stelle des Steinbruch errichtete Anlage durch Klima- und Umweltstandards, die besser nicht sein könnten. Alle Wohnungen erreichen die Umweltklassen A bzw. A+ und sind völlig unabhängig von fossilen Energieträgern. Dafür sorgen unter anderem Lösungen wie die Klimatisierung durch eine Meeres-Geothermie-Anlage oder die Verwendung von kontrollierter mechanischer Wohnraumbelüftung.

Großen Wert haben die Errichter von Portopiccolo Sistiana auch auf die Sicherheit gelegt. Dazu gehört unter anderem ein Concierge-Angebot, aber auch eine architektonische Gestaltung, die das Leben hier sowohl für Kinder als auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder für Ältere unbeschwert macht. So sind die Straßen der einem Borgo nachempfundenen Anlage frei vom Autoverkehr, ein Aufzugssystem sorgt aber dafür, dass alle problemlos von der Tiefgarage in ihre Wohnungen gelangen können – natürlich auch mit größerem Gepäck. Wer seine täglichen Besorgungen dennoch nicht selbst erledigen will, kann auf einen Einkaufsservice zurückgreifen.

Elegantes Design, modernste Technik

In ihrem Inneren bieten die Appartements von Portopiccolo Sistiana eine klassisch italienische Mischung aus hochwertigen Materialien, elegantem Design und einer technischen Ausrüstung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. So zählt zu den Innenausstattern, die an der Gestaltung des Projekts mitwirkten unter anderem Molteni&C, einer der führenden italienischen Anbieter von Qualitätsinterieur und Gewinner des Compasso d‘Oro, einer der weltweit wichtigsten Auszeichnungen für Industriedesign.

Rund um die Anlage finden Eigentümer und Gäste alles, was einen Aufenthalt angenehm macht, darunter auch das Angebot des Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa mit seinen zwei Designer-Wellness-Oasen, einem Fitnessstudio und sechs Swimmingpools. Und natürlich fehlt es hier nicht an einem ansprechenden Gastronomieangebot – von gemütlichen Restaurants bis zu stylishen Cocktailbars.

Die Lage von Portopiccolo Sistiana ladet aber auch zu einer ganzen Reihe von Ausflügen in die nähere und weitere Umgebung ein. Direkt in Sistiana beginnt zum Beispiel der weltberühmte Rilkeweg, ein Wanderpfad der hoch über dem Meer, an Felsklippen entlang bis zum Schloss von Duino führt. Triest mit seiner Piazza dell‘Unità, dem Canale Grande und der Kathedrale San Giusto ist nur wenige Kilometer entfernt. Als Tagesausflug lassen sich unzählige weitere Sehenswürdigkeit in Italien, dem benachbarten Slowenien, aber auch in Kroatien erkunden.