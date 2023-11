Zum einen aus beruflichen Gründen: Wir mussten immer öfter in die USA reisen, weil dort meine Bücher so unglaublich herzlich aufgenommen wurden. Einmal flogen wir nach Kalifornien zu einer Buchmesse, wo mir der Preis der unabhängigen Buchhändler Amerikas verliehen wurde. Ich weiß noch, wie wir geschimpft haben, dass wir nach LA müssen, alle, die ganze Familie: „Was sollen wir denn da? New York und Washington wären doch viel interessanter.“ Und dann stand ich wenig später am Strand und sah den Pazifischen Ozean. Da war ein Pier mit einer Achterbahn, und ich dachte mir: „Das kann doch nicht wahr sein, so darf ein Strand nicht aussehen. Hier ist alles falsch.“ Und plötzlich merkte ich, dass diese Umgebung, die mir völlig unvertraut war, etwas mit mir macht. So ging es uns allen. Nach und nach fingen wir an, uns immer mehr in dieses Kalifornien, das ganz anders ist als Europa und der Rest der Vereinigten Staaten, zu verlieben – und in die wunderbare Natur. Nachdem mein Mann, Rolf, und ich ohnehin vorhatten, irgendwann einmal ein Jahr im Ausland zu leben, entschieden wir uns, für drei Monate etwas in der Nähe vom Strand zu mieten und danach unsere Kinder zu fragen, ob sie länger bleiben wollen. Nach zwei Monaten sagten sowohl mein Sohn als auch meine Tochter, sie wollen es versuchen. Dass mein Mann neun Monate später an Krebs sterben würde, konnte damals niemand von uns erahnen.