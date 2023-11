NR-Wahl: Spitzenkandidaten der Tiroler Grünen bestätigt

Barbara Neßler und Hermann Weratschnig erhalten bei einer Online-Wahl unter den Mitgliedern eine 88-prozentige Zustimmung.

Die grünen Nationalratsabgeordneten aus Tirol, Barbara Neßler und Hermann Weratschnig, gehen als „Doppelspitze“ auf den Listenplätzen 1 und 2 ihrer Landespartei in die Nationalratswahl 2024. Das ist das Ergebnis der Online-Wahl unter den Mitgliedern, das am Samstag bei einer Landesversammlung in Hall verkündet wurde. Die Zustimmung lag bei 88 Prozent, so die Tiroler Grünen in einer Aussendung.

Abgestimmt worden war in zwei Blöcken - über die beiden ersten Listenplätze sowie über die Listenplätze 3 bis 8. Für die beiden ersten Listenplätze gab es keine weiteren Bewerbungen. Insgesamt nahmen 239 Mitglieder an der online durchgeführten Wahl teil.

Die grüne Tourismussprecherin und frühere Innsbrucker Gemeinderätin Neßler war 2019 in den Nationalrat eingezogen. Auch der ehemalige Landtagsvizepräsident und nunmehrige Verkehrssprecher Weratschnig schaffte damals den Sprung nach Wien, nachdem er bei der Landtagswahl nicht mehr zum Zug gekommen war.