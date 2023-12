Nützen Kollagenpeptide den Gelenken?

Cornelia Lenardt: Kollagen ist ein Strukturprotein, das Teil unseres Bindegewebes ist. Es hält sozusagen unsere Köperstrukturen zusammen und ist überall dort im Körper im Einsatz, wo wir Elastizität brauchen: in Bindegewebe, Sehnen, Knorpeln oder im Knochen, aber auch in den Muskeln und besonders in der Haut. Das Kollagen selbst ist aber ein sehr komplexes Molekül, das wir nicht gut verdauen können. Deshalb kommen als Nahrungsergänzungsmittel einzelne Sequenzen zum Einsatz, eben die Kollagenpeptide.