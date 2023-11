Borussia Dortmund, zwischen zwei Welten

National nur frustrierter Fünfter, ist zumindest in der Königsklasse für den BVB noch alles möglich. Am Dienstag wartet Milan.

Im Bundesliga-Titelkampf bereits abgeschlagen, in der Champions League noch prächtig im Rennen: Borussia Dortmund geht mit großen Hoffnungen in den Endspurt der Hammergruppe F. Allein der Blick auf die Tabelle mindert den Respekt vor der schweren Aufgabe beim AC Milan heute Abend (21 Uhr, live, Sky, Prime Video) im Kultstadion San Siro.

Die zwei jüngsten Siege über Schlusslicht Newcastle United verhalfen zum Sprung auf den ersten Platz und schüren den Glauben an das Achtelfinale. „Dass wir schon am zweitletzten Spieltag die Chance auf das Weiterkommen haben, hätte ich bei der Auslosung in Monaco nicht zu träumen gewagt“, kommentierte Vereinsboss Hans-Joachim Watzke nicht ohne Stolz.

Verlockend

Mit einem Erfolg beim zwei Zähler schlechteren Tabellendritten aus Italien wäre für den BVB (7 Punkte) das Überwintern in der Königsklasse bereits perfekt. Doch schon bei einem Remis würde die Entscheidung erst beim Vorrunden-Kehraus am 13. Dezember daheim gegen den bisherigen Zweiten Paris Saint-Germain fallen.

„Wir wissen, was wir in diesen beiden Spielen jetzt erreichen können“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag am Dortmunder Flughafen. „Wir haben uns das hart erarbeitet, gerade auch mit den beiden Siegen gegen Newcastle. Das wollen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen.“

Bei aller Freude über den Sprung auf Platz eins ist Geschäftsführer Watzke aber weiterhin ein wenig mulmig zumute. Schließlich liegt zwischen den benachbarten Tabellenplätzen jeweils immer nur ein Punkt. „Ich weiß, dass diese Gruppe fragil ist. Da kann noch alles passieren“, warnte der Dortmunder Geschäftsführer vor jeglichem Übermut.

Sabitzers Einfluss

Ob Marcel Sabitzer beim Spitzenspiel in Mailand mitwirken kann, wird sich erst am heutigen Matchtag entscheiden. Den ÖFB-Teamspieler plagen muskuläre Probleme, am Samstag wurde er deshalb ausgewechselt.

Ist Sabitzer fit, stellt er einen wichtigen Baustein im Spiel der Dortmunder dar. Das zeigte sich auch am Wochenende beim 4:2-Heimsieg gegen Mönchengladbach. Nach 0:2-Rückstand hatte der 29-Jährige mit seinem Treffer zum 1:2 die Wende eingeleitet. (red/ag.)

5. Spieltag, Dienstag-Spiele:

Gruppe E: Lazio Rom – Celtic Glasgow, Feyenoord Rotterdam – Atlético Madrid

Gruppe F: Paris SG – Newcastle United, AC Milan – Borussia Dortmund

Gruppe G: Manchester City – RB Leipzig, YB Bern – Roter Stern Belgrad

Gruppe H: Schachtar Donezk – Antwerpen, FC Barcelona – FC Porto