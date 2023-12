Von Saks bis Selfridges: Weihnachtliche Schaufenster

Diors „Carousel of Dreams“ im Schaufenster des Kaufhauses Saks Fifth Avenue.

Dass die Gestaltung von Schaufenstern durchaus Kunst sein kann, das beweisen die Kreationen hinter den Scheiben der großen Kaufhäuser in New York, London und Paris jedes Jahr aufs Neue.

Erst vor wenigen Tagen enthüllte Schauspielerin Jennifer Lawrence die Schaufenster des Kaufhauses Saks Fifth Avenue. Zum ersten Mal arbeitete man dabei mit Dior zusammen. Das Luxusmodehaus entwarf dafür das „Dior‘s Carousel of Dreams at Saks“. Jedes Fenster erzählt die Geschichte von Monsieur Dior, der sich auf den Weg von Paris nach New York City macht. Zu sehen sind die Bilder bis 5. Jänner sein.

Die Schaufenstergestaltung, die Touristen und Einheimische gleichermaßen anzieht, ist monatelang in Planung. „Wir hören nie auf, an Weihnachten zu arbeiten. Wir arbeiten daran das ganze Jahr“, erzählt David Hoey, Senior Director für visuelle Präsentation bei dem Kaufhaus Bergdorf Goodman im Gespräch mit „The Post“.

„Wir fangen an, über die nächsten Feiertagsfenster nachzudenken, wenn die Feiertage schon vor der Tür stehen. Dann kommen einem die besten Ideen, weil man in Weihnachtsstimmung ist“, erklärt er weiter. In diesem Jahr kann Bergdorf Goodman mit 9,5 Millionen Lichtern, einem Heißluftballon und einem Schokoladenbrunnen aufwarten. Die Gestaltung steht unter dem Motto „Isn‘t It Brilliant“. Bei der Eröffnung war Martha Stewart zu Gast.

Zum 92. Mal präsentiert Bloomingdale‘s in diesem Jahr sein Weihnachtsschaufenster. Es steht unter dem Motto „Best Holiday Ever“ und ist vom Film „Wonka“, ein Ableger von „Charlie und die Schokoladenfabrik“, inspiriert.

Zum dritten Mal zeigt Hudson Yards seine Weihnachtsdekoration. In diesem Jahr steht ein riesiger Heißluftballon im Mittelpunkt, der nicht nur für eine leichte und feierliche Stimmung, sondern auch für den Entdeckergeist stehen soll.

50 Menschen arbeiteten über 100 Stunden an dem Schaufenster von Selfridges auf der Oxford Street in London. Zehn Weihnachtpersönlichkeiten, darunter der Weihnachtsmann als Regisseur, ein Christbaum als Schauspiel-Diva und ein Schneemann als Stand-up-Comedian sind darin zu sehen.

„Where Christmas Comes Alive“ heißt das Thema in dem Fortnum & Mason Geschäft in Piccadilly. Die Schaufenster zeigen Szenen vom Heiligen Abend, in dem die beliebtesten Produkte des Kaufhauses zum Leben erweckt werden und Vorbereitungen für das große Fest treffen.

Catherine Deneuve enthüllte die Weihnachtsschaufenster in diesem Jahr von Le Printemps Haussmann in Paris. Dabei handelt es sich um Weihnachtsfabeln aus Papier.

Opulenz und Köstlichkeit stehen in der Schaufensterauslage von La Smaritaine im Mittelpunkt. In Zusammenabreit mit Warner Bros. ist auch die Welt von Willy Wonka zur Veröffentlichung des Films „Wonka“ entstanden.

